От характеристик снарядов у оккупантов начинают дрожать руки. Гипотетически они могут доставать до аэродромов и баз противника. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Когда Украина получит боеприпасы

Снарядами можно давать ответ России. В том числе и по энергетической структуре. Игнат подчеркнул, что эти боеприпасы могут серьезно помочь в поле боя, ведь это высокоточное оружие. Однако спикер сразу отметил, что от заявлений до их реализации может пройти определенное время.

Когда они будут у нас, и будут эффективно уничтожать, тогда будем радоваться этому,

– добавил Игнат.

Редактор Defense Express Олег Катков также отмечал, что оружие для Украины не берут с воздуха, а заказывают, например, Минобороны США за деньги американского бюджета. То есть, компания Boeing предлагает передавать Украине GLSDB, чтобы получить за это деньги от США. Пока официального ответа от Пентагона не было.

Применение снарядов: видео

В чем преимущество GLSDB

Компания Boeing предложила Пентагону поставлять Украине снаряды GLSDB, которые позволили бы нашим военным наносить удары на расстояние более 150 километров.

Как используют снаряды: видео

Преимущество GLSDB в том, что здесь не требуется баллистическая траектория полета для поражения цели. GLSDB можно запускать даже тогда, когда пусковая установка развернута в другую сторону. Снаряд отклоняется от цели всего на 1 метр, он летит на 150 км и может быть использован с разных пусковых платформ.

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