Від характеристик снарядів в окупантів починають тремтіти руки. Гіпотетично вони можуть діставати до аеродромів та баз противника. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Коли Україна отримає боєприпаси

За допомогою снарядів можна давати відповідь Росії. Зокрема, й по енергетичній структурі. Ігнат наголосив, що ці боєприпаси можуть серйозно допомогти на полі бою, адже це високоточна зброя. Однак речник одразу зазначив, що від заяв до їх реалізації може пройти певний час.

Коли вони будуть у нас, та ефективно знищуватимуть, тоді будемо радіти цьому,

– додав Ігнат.

Редактор Defense Express Олег Катков також зазначав, що зброю для України не беруть з повітря, а замовляють, наприклад, Міноборони США за гроші американського бюджету. Тобто компанія Boeing пропонує передавати Україні GLSDB, щоб отримати за це гроші від США. Наразі офіційної відповіді від Пентагону не було.

Застосування снарядів: відео

У чому перевага GLSDB

Компанія Boeing запропонувала Пентагону постачати Україні снаряди GLSDB, які дозволили б нашим військовим завдавати ударів на відстань понад 150 кілометрів.

Як використовують снаряди: відео

Перевага GLSDB у тому, що тут не потрібна балістична траєкторія польоту для ураження цілі. GLSDB можна запускати навіть тоді, коли пускова установка розгорнута в інший бік. Снаряд відхиляється від мети лише на 1 метр, він летить на 150 кілометрів і може бути використаний із різних пускових платформ.

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