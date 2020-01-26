Компания Boeing впервые подняла в небо самолет 777X. Полет состоялся с заводского аэродрома компании Boeing в американском городе Эверетт 25 января.

Компания в твиттере обнародовала видео первого полета нового лайнера. Впервые о запуске программы 777X было объявлено в ноябре 2013 года в рамках авиасалона в Дубае.

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Что известно о Boeing 777X

Новое поколение широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X спроектировано на базе Boeing 777. Это самый длинный из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов компании.

Модель 777-8X будет вмешать до 375 пассажиров, а модель 777-9X – до 425. Эти самолеты заказали уже несколько ведущих мировых авиакомпаний.

Интересно! Впервые с 2011 года компания Boeing потеряла лидерство в поставках самолетов. В 2019 году первенство досталось Airbus. Подробнее – по ссылке.

Лайнер будет самым экономным по сравнению с другими гражданскими самолетами.

Boeing впервые подняла в воздух новый самолет 777X: видео