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      Boeing впервые подняла в воздух новый самолет 777X: видео

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      Boeing впервые подняла в воздух новый самолет / Фото из твиттера Boeing

      Компания Boeing впервые подняла в небо самолет 777X. Полет состоялся с заводского аэродрома компании Boeing в американском городе Эверетт 25 января.

      Компания в твиттере обнародовала видео первого полета нового лайнера. Впервые о запуске программы 777X было объявлено в ноябре 2013 года в рамках авиасалона в Дубае.

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      Что известно о Boeing 777X

      Новое поколение широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X спроектировано на базе Boeing 777. Это самый длинный из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов компании.

      Модель 777-8X будет вмешать до 375 пассажиров, а модель 777-9X – до 425. Эти самолеты заказали уже несколько ведущих мировых авиакомпаний.

      Интересно! Впервые с 2011 года компания Boeing потеряла лидерство в поставках самолетов. В 2019 году первенство досталось Airbus. Подробнее – по ссылке.

      Лайнер будет самым экономным по сравнению с другими гражданскими самолетами.

      Boeing впервые подняла в воздух новый самолет 777X: видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Новости США авиация
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