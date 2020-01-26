Компанія Boeing вперше підняла у небо літак 777X. Політ відбувся із заводського аеродрому компанії Boeing в американському місті Еверетт 25 січня.

Компанія у твіттер оприлюднила відео першого польоту нового лайнера. Вперше про запуск програми 777X було оголошено в листопаді 2013 року в рамках авіасалону в Дубаї.

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Що відомо про Boeing 777X

Нове покоління широкофюзеляжних літаків Boeing 777X спроєктоване на базі Boeing 777. Це найдовший з серії далекомагістральних, широкофюзеляжних, дводвигунових літаків компанії.

Модель 777-8X буде вмішати до 375 пасажирів, а модель 777-9X – до 425. Ці літаки замовили вже кілька провідних світових авіакомпаній.

Цікаво! Вперше від 2011 року компанія Boeing втратила лідерство у постачанні літаків. У 2019 році першість дісталася Airbus. Детальніше – за посиланням.

Лайнер буде найекономнішим у порівнянні з іншими цивільними літаками.

Boeing вперше підняла в повітря новий літак 777X: відео