Boeing вперше підняла в повітря новий літак 777X: відео
Компанія Boeing вперше підняла у небо літак 777X. Політ відбувся із заводського аеродрому компанії Boeing в американському місті Еверетт 25 січня.
Компанія у твіттер оприлюднила відео першого польоту нового лайнера. Вперше про запуск програми 777X було оголошено в листопаді 2013 року в рамках авіасалону в Дубаї.
Раніше: Після авіакатастроф Boeing припинила виробництво літаків 737 MAX
Що відомо про Boeing 777X
Нове покоління широкофюзеляжних літаків Boeing 777X спроєктоване на базі Boeing 777. Це найдовший з серії далекомагістральних, широкофюзеляжних, дводвигунових літаків компанії.
Модель 777-8X буде вмішати до 375 пасажирів, а модель 777-9X – до 425. Ці літаки замовили вже кілька провідних світових авіакомпаній.
Цікаво! Вперше від 2011 року компанія Boeing втратила лідерство у постачанні літаків. У 2019 році першість дісталася Airbus. Детальніше – за посиланням.
Лайнер буде найекономнішим у порівнянні з іншими цивільними літаками.
Boeing вперше підняла в повітря новий літак 777X: відео
Вибір редакції
-
Маленька дівчинка подумала, що наречена, яку вона зустріла, її принцеса: неймовірні фотосьогодні , 12:01
-
Співачка Лана Дель Рей вперше здійснила вихід зі своїм бойфрендом-поліцейським: фотосьогодні , 11:37
-
Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші в 2020 роцісьогодні , 10:30