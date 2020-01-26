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      Boeing вперше підняла в повітря новий літак 777X: відео

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      Boeing вперше підняла в повітря новий літак / Фото з твіттер Boeing

      Компанія Boeing вперше підняла у небо літак 777X. Політ відбувся із заводського аеродрому компанії Boeing в американському місті Еверетт 25 січня.

      Компанія у твіттер оприлюднила відео першого польоту нового лайнера. Вперше про запуск програми 777X було оголошено в листопаді 2013 року в рамках авіасалону в Дубаї.

      Раніше: Після авіакатастроф Boeing припинила виробництво літаків 737 MAX

      Що відомо про Boeing 777X

      Нове покоління широкофюзеляжних літаків Boeing 777X спроєктоване на базі Boeing 777. Це найдовший з серії далекомагістральних, широкофюзеляжних, дводвигунових літаків компанії.

      Модель 777-8X буде вмішати до 375 пасажирів, а модель 777-9X – до 425. Ці літаки замовили вже кілька провідних світових авіакомпаній.

      Цікаво! Вперше від 2011 року компанія Boeing втратила лідерство у постачанні літаків. У 2019 році першість дісталася Airbus. Детальніше – за посиланням.

      Лайнер буде найекономнішим у порівнянні з іншими цивільними літаками.

      Boeing вперше підняла в повітря новий літак 777X: відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Новини США Транспорт
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