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      Компанія Boeing перестала бути найбільшим постачальником літаків: хто її замінив

      111 Читать новость на русском
      У 2019 році першість дісталася Airbus / airbus.com

      Вперше від 2011 року компанія Boeing втратила лідерство у постачанні літаків. У 2019 році першість дісталася Airbus.

      Boeing втратив позиції на тлі кризи, яка сталася після декількох авіакатастроф, пише DW.

      Читайте також: Boeing приховував проблеми з літаком 737 MAX, – ЗМІ

      Airbus в 2019 році поставив 863 літаки – на 7,9% більше, ніж в 2018 (800 літаків). Компанія перевиконала свій план на 2019 рік (860 літаків).

      Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків. Це в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки).

      Довідка. Airbus – одна з найбільших авіабудівних компаній, що виготовляє пасажирські, вантажні, військово-транспортні літаки. Штаб-квартира компанії розташована у місті Бланьяк, Тулуза, Франція.

      Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX?

      10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

      Після трагедій регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

      Зверніть увагу: Які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії: список

      Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

      Важливо! Відмова авіакомпаній від уже укладених з Boeing контрактів на поставку цього типу літака на руку компанії Airbus, головному конкуренту Boeing.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії

       

      Доброго ранку: яскрава добірка привітань
      сьогодні
      5414
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики авіація Транспорт Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Жертви
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