Компанія Boeing перестала бути найбільшим постачальником літаків: хто її замінив

Вперше від 2011 року компанія Boeing втратила лідерство у постачанні літаків. У 2019 році першість дісталася Airbus.

Boeing втратив позиції на тлі кризи, яка сталася після декількох авіакатастроф, пише DW.

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Airbus в 2019 році поставив 863 літаки – на 7,9% більше, ніж в 2018 (800 літаків). Компанія перевиконала свій план на 2019 рік (860 літаків).

Boeing в січні-листопаді поставив 345 літаків. Це в два рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (704 літаки).

Довідка. Airbus – одна з найбільших авіабудівних компаній, що виготовляє пасажирські, вантажні, військово-транспортні літаки. Штаб-квартира компанії розташована у місті Бланьяк, Тулуза, Франція.

Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX?

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

Після трагедій регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

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Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

Важливо! Відмова авіакомпаній від уже укладених з Boeing контрактів на поставку цього типу літака на руку компанії Airbus, головному конкуренту Boeing.

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