Компания Boeing перестала быть крупнейшим поставщиком самолетов: кто ее заменил

Впервые с 2011 года компания Boeing потеряла лидерство в поставках самолетов. В 2019 году первенство досталось Airbus.

Boeing потерял позиции на фоне кризиса, который произошел после нескольких авиакатастроф, пишет DW.

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Airbus в 2019 году поставил 863 самолета – на 7,9% больше, чем в 2018 (800 самолетов). Компания перевыполнила свой план на 2019 год (860 самолетов).

Boeing в январе-ноябре поставил 345 самолетов. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета).

Справка. Airbus – одна из крупнейших авиастроительных компаний, которая производит пассажирские, грузовые, военно-транспортные самолеты. Штаб-квартира компании находится в городе Бланьяк, Тулуза, Франция.

Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX?

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

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Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом в самолетах семейства 737 MAX.

Важно! Отказ авиакомпаний от уже заключенных контрактов с Boeing на поставку этого типа самолета на руку компании Airbus, главному конкуренту Boeing.

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