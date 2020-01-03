11:11
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Компания Boeing перестала быть крупнейшим поставщиком самолетов: кто ее заменил

      67 Читати новину українською
      В 2019 году первенство досталось Airbus / airbus.com

      Впервые с 2011 года компания Boeing потеряла лидерство в поставках самолетов. В 2019 году первенство досталось Airbus.

      Boeing потерял позиции на фоне кризиса, который произошел после нескольких авиакатастроф, пишет DW.

      Читайте также: Boeing скрывал проблемы с самолетом 737 MAX, – СМИ

      Airbus в 2019 году поставил 863 самолета – на 7,9% больше, чем в 2018 (800 самолетов). Компания перевыполнила свой план на 2019 год (860 самолетов).

      Boeing в январе-ноябре поставил 345 самолетов. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета).

      Справка. Airbus – одна из крупнейших авиастроительных компаний, которая производит пассажирские, грузовые, военно-транспортные самолеты. Штаб-квартира компании находится в городе Бланьяк, Тулуза, Франция.

      Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX?

      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

      После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

      Обратите внимание: Какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии: список

      Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом в самолетах семейства 737 MAX.

      Важно! Отказ авиакомпаний от уже заключенных контрактов с Boeing на поставку этого типа самолета на руку компании Airbus, главному конкуренту Boeing.

      Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии

       

      Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
      сегодня
      4606
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Транспорт Жертвы Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:50 Особняки, машины, шикарную жизнь: у кого из политиков в 2019 нашли скрытые состояние
      Ярослав Голобородько 1001
      сегодня , 09:03 Майдан-3? Ожидать ли Украине масштабных протестов в 2020 году
      Світлана Попова 291
      2 января , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 266
      2 января , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 2146
      2 января , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 2759
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук