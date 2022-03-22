Боеприпасов и еды у оккупантов осталось максимум на 3 дня
22 марта 2022 , 07:18Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
У оккупантов есть серьезные проблемы с обеспечением своих войск. Орки не имеют ни еды, ни боеприпасов, ни горючего.
Так, у противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск.
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Запасов осталось на 3 дня
Оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более, чем на 3 дня. Аналогичной является ситуация с горючим.
Орки пополняют его, перевозя автоцистерны. Трубопроводное сообщение россияне не смогли достать.
Кстати – Оккупанты хвастаются мародерством: