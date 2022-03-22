Боеприпасов и еды у оккупантов осталось максимум на 3 дня

22 марта 2022 , 07:18
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

У оккупантов есть серьезные проблемы с обеспечением своих войск. Орки не имеют ни еды, ни боеприпасов, ни горючего.

Так, у противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Запасов осталось на 3 дня

Оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более, чем на 3 дня. Аналогичной является ситуация с горючим.

Орки пополняют его, перевозя автоцистерны. Трубопроводное сообщение россияне не смогли достать.

Кстати – Оккупанты хвастаются мародерством:

 

Автор: Ольга Музика