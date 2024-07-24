К этому проекту присоединятся 5 оружейных компаний. О решении страны сообщила министр обороны Чехии Яны Чернохова.

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Закупка боеприпасов для Украины

Сейчас агентство межгосударственного сотрудничества при минобороны Чехии собирает информацию о том, что они смогут поставить Украине в следующем году.

Это естественное продолжение уже действующего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты,

– сказала Яна Чернохова.

На этот раз Чехия снова выступит в качестве посредника между донорами – европейскими странами и пятью оружейными компаниями, которые уже поставляли боеприпасы в рамках первой чешской инициативы. В материале говорится, что компании продолжат поставки в следующем году.

К слову, ранее стало известно, что Чехия пришлет украинской армии 100 тысяч снарядов в течение июля – августа. К этой программе уже присоединилось 18 стран, а 15 из них – сделали финансовые взносы.