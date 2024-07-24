До цього проєкту долучаться 5 збройових компаній. Про рішення країни повідомила міністерка оборони Чехії Яни Чернохова.

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Закупівля боєприпасів для України

Наразі агентство міждержавного співробітництва при міноборони Чехії збирає інформацію стосовно того, що вони зможуть поставити Україні в наступному році.

Це природнє продовження вже діючого механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти,

– сказала Яна Чернохова.

Цього разу Чехія знову виступить у якості посередника між донорами – європейськими країнами та п'ятьма збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи. В матеріалі йдеться, що компанії продовжать постачання у наступному році.

До слова, раніше стало відомо, що Чехія надішле українській армії 100 тисяч снарядів упродовж липня – серпня. До цієї програми вже долучилося 18 країн, а 15 з них – зробили фінансові внески.