Украина движется к паритету, когда ВСУ будут отстреливать количество, которое стреляет враг, или будут побеждать в количестве и точности. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Повышение возможностей Украины

Павел Нарожный отметил, что премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о 500 тысячах снарядов 155-го калибра, а также о других калибрах и других снарядах крупного калибра. Речь идет о советских 122 и 152 калибрах. Точную цифру других снарядов он не назвал.

Но можем представить, что их количество примерно такое же. То есть может идти речь о 800 тысяч до миллиона снарядов суммарно. Конечно, это моя версия этих событий. Тогда мы можем сказать, что за 5 месяцев, которые остались до конца года, мы получим примерно до миллиона снарядов. Это 6 тысяч выстрелов в сутки в дополнение к другим источникам. Это Германия, США,

– считает он.

Военный эксперт предположил, что в течение этих полгода Украина будет иметь минимум 5 – 7 тысяч выстрелов в сутки. Возможно, какая-то часть снарядов останется на арсеналах для стратегических запасов. Однако это огромное повышение возможностей Украины. Есть информация, что у россиян 10 – 12 тысяч выстрелов в сутки.

"Если у нас будет 6 – 7 тысяч, это означает, что мы будем очень близки к паритету. Учитывая то, что у нас есть 155-й калибр, который более дальнобойный, точный. Учитывая нашу разведку, наличие у нас систем HIMARS, которые являются нашим основным козырем в контрбатарейной борьбе", – сказал Нарожный.

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Июль 2024 года может быть рекордным по количеству уничтоженных или поврежденных артиллерийских систем оккупантов. Еще не конец месяца, а их уже более 800. Не все из них уничтожены до такого состояния, что их нельзя восстановить, из 2 – 3 штук можно собрать одну, что-то можно отремонтировать. Но это очень серьезный удар по российской артиллерии.

Поэтому мы движемся к паритету, до того момента, когда мы будем отстреливать то количество, которое стреляет враг, или будем побеждать в количестве и точности,

– убежден основатель БО "Реактивная почта".