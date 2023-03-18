Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что нарастить производство снарядов невозможно за один день или за один месяц – на это нужные годы. Он отметил, что это объективно правдивые вещи.

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Необходимо запускать производство

По его словам, сейчас, учитывая нехватку снарядов, которые есть на складах союзников, о чем они говорят и о чем пишут в своих СМИ, отмечается, что их осталось на определенный период времени.

И поэтому нужно этими снарядами максимально эффективно воспользоваться, чтобы попытаться деоккупировать как можно больше украинской территории – в идеале освободить всю, оккупированную российскими войсками и выйти на границы 1991 года,

– подчеркнул он.

Аналитик подчеркнул, что США, европейские страны начинают наращивать производство боеприпасов.

ЕС ожидает подписания документа о гарантии, что страны Евросоюза и Украины будут в течение 3 лет закупать снаряды – даже после окончания войны. Есть надежда, что в ближайшее время соответствующие документы будут подписаны,

– отметил Мусиенко.

Однако он отметил, что это в большей степени вопрос будущего.

"Нам поставляются снаряды, также мы использовали те, что есть на складах. Но нужно запускать производство. В России та же ситуация. У них иссякают снаряды, а собственный ВПК не успевает, поэтому они ищут их в Китае, в Иране, Северной Корее , Мьянме – по миру, где только могут», – заметил эксперт.

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Как можно компенсировать

По его мнению, компенсировать дефицит снарядов в Украине можно было бы несколькими способами:

наличием авиации – многоцелевых самолетов, таких как F-16. Они могут наносить удары по наземным целям ракетами "воздух – земля";

использованием в большем количестве управляемых бомб JDAM;

использованием дальнобойных ракет.

Он сообщил, что в The Wall Street Journal вышел материал, в котором президента США Джозефа Байдена призывают предоставить Украине беспилотники Reaper и дальнобойные ракеты.

"Это США может сделать в ответ не то, что российские самолеты повредили американский Reaper над Черным морем. Уже раздаются прямые призывы в СМИ. К этому призывают сенаторы и члены Конгресса. И в Украине все поддерживают такое решение. Но пока оно реализуется не в полной мере", - подчеркнул Александр Мусиенко.

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