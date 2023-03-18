Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что нарастить производство снарядов невозможно за один день или за один месяц – на это нужные годы. Он отметил, что это объективно правдивые вещи.
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Необходимо запускать производство
По его словам, сейчас, учитывая нехватку снарядов, которые есть на складах союзников, о чем они говорят и о чем пишут в своих СМИ, отмечается, что их осталось на определенный период времени.
И поэтому нужно этими снарядами максимально эффективно воспользоваться, чтобы попытаться деоккупировать как можно больше украинской территории – в идеале освободить всю, оккупированную российскими войсками и выйти на границы 1991 года,
– подчеркнул он.
Аналитик подчеркнул, что США, европейские страны начинают наращивать производство боеприпасов.
ЕС ожидает подписания документа о гарантии, что страны Евросоюза и Украины будут в течение 3 лет закупать снаряды – даже после окончания войны. Есть надежда, что в ближайшее время соответствующие документы будут подписаны,
– отметил Мусиенко.
Однако он отметил, что это в большей степени вопрос будущего.
"Нам поставляются снаряды, также мы использовали те, что есть на складах. Но нужно запускать производство. В России та же ситуация. У них иссякают снаряды, а собственный ВПК не успевает, поэтому они ищут их в Китае, в Иране, Северной Корее , Мьянме – по миру, где только могут», – заметил эксперт.
Александр Мусиенко прокомментировал дефицит снарядов в Украине: смотрите видео
Как можно компенсировать
По его мнению, компенсировать дефицит снарядов в Украине можно было бы несколькими способами:
- наличием авиации – многоцелевых самолетов, таких как F-16. Они могут наносить удары по наземным целям ракетами "воздух – земля";
- использованием в большем количестве управляемых бомб JDAM;
- использованием дальнобойных ракет.
Он сообщил, что в The Wall Street Journal вышел материал, в котором президента США Джозефа Байдена призывают предоставить Украине беспилотники Reaper и дальнобойные ракеты.
"Это США может сделать в ответ не то, что российские самолеты повредили американский Reaper над Черным морем. Уже раздаются прямые призывы в СМИ. К этому призывают сенаторы и члены Конгресса. И в Украине все поддерживают такое решение. Но пока оно реализуется не в полной мере", - подчеркнул Александр Мусиенко.
Поставка Украине вооружения: важное
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить на совместную закупку боеприпасов для Украины 1 миллиард евро. В ближайшее время Евросоюз подпишет общий план закупок боеприпасов для Украины. Впрочем, миллиарда, который предлагает Боррель, не хватит на все нужды ВСУ, поэтому эта цифра может увеличиться.
- 20 марта в Брюсселе состоится с оседание министров иностранных дел и обороны ЕС. Главным вопросом станет согласование плана предоставления боеприпасов Украине и продление поддержки от ЕС.
- Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что обещанные боевые бронированные машины AMX-10 RC уже прибыли в Украину. Пока неизвестно, сколько единиц этой техники получило наше государство. Лекорню отметил, что некоторые из недавно прибывших в Украину бронемашин AMX-10 RC уже отправили на передовую.