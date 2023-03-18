Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що наростити виробництво снарядів не можливо за один день чи за один місяць – на це потрібні роки. Він зазначив, що це об'єктивно правдиві речі.

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Потрібно запускати виробництво

За його словами, зараз, враховуючи брак снарядів, який є на складах союзників, про що вони говорять і про що пишуть у своїх ЗМІ, зазначається їми, що їх залишилось на певний період часу.

І тому потрібно цими снарядами максимально ефективно скористатися, щоб спробувати деокупувати якомога більше української території – в ідеалі звільнити всю, що окупована російськими військами і вийти на кордони 1991 року,

– підкреслив він.

Аналітик наголосив, що США, європейські країни починають нарощувати виробництво боєприпасів.

ЄС чекає на підписання документа про гарантію, що країни Євросоюзу і України будуть протягом 3 років закуповувати снаряди – навіть після закінчення війни. Є надія, що найближчим часом відповідні документи будуть підписані,

– відзначив Мусієнко.

Проте він зазначив, що це більшою мірою питання майбутнього.

"Нам поставляються снаряди, також ми використовували ті, що є на складах. Але потрібно запускати виробництво. У Росії та ж сама ситуація. У них вичерпуються снаряди, а власний ВПК не встигає, тому вони шукають їх у Китаї, в Ірані, Північній Кореї, М'янмі – по світу, де тільки можуть", – зауважив експерт.

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Як можна компенсувати

На його думку, компенсувати дефіцит снарядів в Україні можна було б декількома способами:

наявністю авіації – багатоцільових літаків, таких як F-16. Вони можуть завдавати удари по наземних цілях ракетами "повітря – земля";

використанням у більшій кількості керованих бомб JDAM;

використанням далекобійних ракет.

Він повідомив, що у The Wall Street Journal вийшов матеріал, в якому президента США Джозефа Байдена закликають надати Україні безпілотники Reaper і далекобійні ракети.

"Це США може зробити у відповідь не те, що російські літаки пошкодили американський Reaper над Чорним морем. Вже лунають прямі заклики у ЗМІ. До цього закликають сенатори та члени Конгресу. І в Україні всі підтримують таке рішення. Але поки що воно реалізується не повною мірою", – наголосив Олександр Мусієнко.

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