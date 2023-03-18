Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що наростити виробництво снарядів не можливо за один день чи за один місяць – на це потрібні роки. Він зазначив, що це об'єктивно правдиві речі.
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Потрібно запускати виробництво
За його словами, зараз, враховуючи брак снарядів, який є на складах союзників, про що вони говорять і про що пишуть у своїх ЗМІ, зазначається їми, що їх залишилось на певний період часу.
І тому потрібно цими снарядами максимально ефективно скористатися, щоб спробувати деокупувати якомога більше української території – в ідеалі звільнити всю, що окупована російськими військами і вийти на кордони 1991 року,
– підкреслив він.
Аналітик наголосив, що США, європейські країни починають нарощувати виробництво боєприпасів.
ЄС чекає на підписання документа про гарантію, що країни Євросоюзу і України будуть протягом 3 років закуповувати снаряди – навіть після закінчення війни. Є надія, що найближчим часом відповідні документи будуть підписані,
– відзначив Мусієнко.
Проте він зазначив, що це більшою мірою питання майбутнього.
"Нам поставляються снаряди, також ми використовували ті, що є на складах. Але потрібно запускати виробництво. У Росії та ж сама ситуація. У них вичерпуються снаряди, а власний ВПК не встигає, тому вони шукають їх у Китаї, в Ірані, Північній Кореї, М'янмі – по світу, де тільки можуть", – зауважив експерт.
Олександр Мусієнко прокоментував дефіцит снарядів в Україні: дивіться відео
Як можна компенсувати
На його думку, компенсувати дефіцит снарядів в Україні можна було б декількома способами:
- наявністю авіації – багатоцільових літаків, таких як F-16. Вони можуть завдавати удари по наземних цілях ракетами "повітря – земля";
- використанням у більшій кількості керованих бомб JDAM;
- використанням далекобійних ракет.
Він повідомив, що у The Wall Street Journal вийшов матеріал, в якому президента США Джозефа Байдена закликають надати Україні безпілотники Reaper і далекобійні ракети.
"Це США може зробити у відповідь не те, що російські літаки пошкодили американський Reaper над Чорним морем. Вже лунають прямі заклики у ЗМІ. До цього закликають сенатори та члени Конгресу. І в Україні всі підтримують таке рішення. Але поки що воно реалізується не повною мірою", – наголосив Олександр Мусієнко.
Постачання Україні озброєння: важливе
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував надати на спільну закупівлю боєприпасів для України 1 мільярд євро. Найближчим часом Євросоюз підпише спільний план закупівель боєприпасів для України. Втім, того мільярда, який пропонує Боррель, не вистачить на всі потреби ЗСУ, тому ця цифра може збільшитися.
- 20 березня у Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС. Головним питанням стане узгодження плану надання боєприпасів Україні та продовження підтримки від ЄС.
- Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що обіцяні бойові броньовані машини AMX-10 RC вже прибули до України. Наразі невідомо, скільки одиниць цієї техніки отримала наша держава. Лекорню зазначив, що деякі з бронемашин AMX-10 RC, які нещодавно прибули до України, вже відправили на передову.