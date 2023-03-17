Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія розглядає інцидент з безпілотником MQ-9 Reaper як спробу принизити США.

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Навіщо у Росії нагородили пілотів, які збили дрон США

У Росії це подають відповідним чином. Російських пілотів виставляють як героїв. Мусієнко наголосив, що це нагородження вкрай безглузде.

Росіяни пошкодили дрон, який не мав зброї та фактично не становив ніякої загрози. Це абсолютно нерівний бій,

– наголосив військовий експерт.

Однак російська пропаганда розганяє цю тему, аби показати своєму населенню, як російські військові "сміливо" протистоять Америці.

"Я б подивився на цих російських пілотів, якби там були американські літаки F-35 або F-22 Військово-повітряних сил США з повним бойовим оснащенням", – зауважив Мусієнко.

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Запуск нового дрона США – сигнал для Росії

США направили в Чорне море новий дрон RQ-4 Global Hawk. За словами керівника Центру військово-правових досліджень, цей безпілотник більший і має по-іншому влаштований двигун.

Новий дрон не можна буде пошкодити й сказати, що його випадково "зачепили" чи з ним ще щось сталося. Якщо росіяни захочуть зробити щось з RQ-4 Global Hawk, його доведеться цілеспрямовано збивати,

– розповів Мусієнко.

Військовий експерт вважає, що таким чином США демонструють Росії, що й далі будуть надсилати свої розвідувальні дрони у Чорне море.

"І якщо Москва ще раз зважиться на пошкодження або збиття безпілотника, то все вже не обмежиться такою спокійною реакцією, як зараз", – зауважив Мусієнко.

Причина спокійної реакції США

Зараз Вашингтон відреагував на інцидент у Чорному морі доволі пасивно. Насправді ця реакція США закладає доволі цікаві моменти на майбутнє. Мусієнко вважає, що таким чином Штати залишають собі поле для маневрів.

"У США зазначили, що збиття дрона сталося нібито внаслідок "небезпечних та непрофесійних дій" одного з російських пілотів. Не виключено, що колись може бути "непрофесійна дія американського пілота", – зазначив військовий експерт.

Мусієнко припустив, що, наприклад, щось може статися з російським літаком, якщо він порушить повітряний простір десь у Балтійському морі.

Збиття дрона над Чорним морем: коротко