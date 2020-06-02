Контрразведка СБУ обнаружила и задержала в Мариуполе пророссийского боевика. Установлено, что он входил в "группу Безлера", вместе с которой участвовал в пытках украинских военных и гражданских на Донбассе.

Задержанный мужчина является жителем Мариуполя, а в 2014 году добровольно присоединился к группе боевиков подполковника ГРУ России Игоря Безлера, сообщает Служба безопасности Украины.

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Находясь на стороне пророссийских войск, боевик отвечал за антиукраинскую пропаганду. Он присутствовал на многих допросах и пытках как военных, так и гражданских.

Роль мужчины состояла в съемке выбитых силой "признаний". Позже он распространял эти видео на пропагандистских ресурсах и соцсетях. Также эти кадры использовали и российские СМИ.

Он также принимал участие и в самых пытках. Угрожая оружием, он унижал пленных и заставлял выполнять разнообразную работу.

Впрочем такая "карьера" долго не продолжалась. В 2015 году начались разборки между боевиками за сферы влияния на оккупированном Донбассе. Мужчина испугался за свою жизнь и поехал домой в Мариуполь – свободный от его "собратьев".

Помогли выявить боевика свидетели преступлений "банды Безлера" в Горловке. Они узнали в нем подручного российского офицера. Впоследствии СБУ обнаружила у мужчины материалы, которые могут подтверждать его причастность к тяжким преступлениям.

Ему уже сообщили о подозрении в участии в террористической организации. За это бывшему боевику грозит до 15 лет за решеткой.



Задержанный СБУ боевик из банды Безлера