Контррозвідка СБУ виявила і затримала у Маріуполі проросійського бойовика. Встановлено, що він входив до "групи Бєзлєра", разом з якою брав участь у катуваннях українських військових і цивільних на Донбасі.

Затриманий чоловік є мешканцем Маріуполя, а в 2014 році добровільно приєднався до групи бойовиків підполковника ГРУ Росії Ігоря Бєзлєра, повідомляє Служба безпеки України.

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Перебуваючи на боці проросійських військ, бойовик відповідав за антиукраїнську пропаганду. Він був присутнім на багатьох допитах і катуваннях як військових, так і цивільних.

Роль чоловіка полягала у фільмуванні вибитих силою "зізнань". Пізніше він поширював ці відео на пропагандистських ресурсах і соцмережах. Також ці кадри використовували і російські ЗМІ.

Він також брав участь і в самих катуваннях. Погрожуючи зброєю, він принижував полонених і змушував виконувати різноманітну роботу.

Втім така "кар'єра" довго не тривала. У 2015 році почалися розбірки між бойовиками за сфери впливу на окупованому Донбасі. Чоловік злякався за своє життя і поїхав додому в Маріуполь – вільний від його "побратимів".

Допомогли виявити бойовика свідки злочинів "банди Безлєра" у Горлівці. Вони впізнали в ньому підручного російського офіцера. Згодом СБУ виявила у чоловіка матеріали, що можуть підтверджувати його причетність до важких злочинів.

Йому вже повідомили про підозру в участі в терористичній організації. За це колишньому бойовику загрожує до 15 років за ґратами.



Затриманий СБУ бойовик з банди Бєзлєра