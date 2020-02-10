Боевика "крымской самообороны" отпустили из-под стражи: детали

Подозреваемый в участии в "самообороне Крыма" Ивана Антонова отпустили из-под стражи. Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения еще 7 февраля – содержание за решеткой с альтернативой внесения залога.

Необходимую сумму – 164 тысячи гривен – заплатили 10 февраля. Сейчас Антонов находится в Херсоне и, как уверяют его защитники, выезжать на территорию оккупированного Крыма не собирается. Однако, несмотря на это, на него все же могут надеть электронный браслет. Об этом информируют "Крым. Реалии".

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Кто собрал деньги и внес залог, адвокату Антонова неизвестно. Это могут быть его родные, верующие или представители общества глухонемых.

Он себя считает невиновным, непричастным ни к чему противозаконному. Он никуда не собирается уезжать. По крайней мере, он мне с переводчиком так и объяснил. Что будет находиться в Херсоне, пока не докажет свою невиновность,

– отметила защитница Антонова Оксана Илянда.

Что известно о задержании Антонова и его участии в "самообороне Крыма":

В январе 2020 года стало известно о задержании на админгранице Крыма с Херсонской областью севастопольца Ивана Антонова. Его подозревают в участии в "самообороне Крыма". Мужчину задержали на украинском пункте пропуска "Чонгар" при попытке пересечь админграницу.

По данным Службы безопасности, Антонов участвовал в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе в 2014 году.

9 января Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Защита заявляла о намерении обжаловать это решение.

Внимание! Если вину Антонова докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой.