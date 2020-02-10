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      Боевика "крымской самообороны" отпустили из-под стражи: детали

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      Вероятного участника "самообороны Крыма" Антонова отпусти из-под стражи / Иллюстративное фото/ УНН

      Подозреваемый в участии в "самообороне Крыма" Ивана Антонова отпустили из-под стражи. Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения еще 7 февраля – содержание за решеткой с альтернативой внесения залога.

      Необходимую сумму –  164 тысячи гривен – заплатили 10 февраля. Сейчас Антонов находится в Херсоне и, как уверяют его защитники, выезжать на территорию оккупированного Крыма не собирается. Однако, несмотря на это, на него все же могут надеть электронный браслет. Об этом информируют "Крым. Реалии".

      Раньше: Полицейские задержали боевика "самообороны", причастного к оккупации Россией Крыма

      Кто собрал деньги и внес залог, адвокату Антонова неизвестно. Это могут быть его родные, верующие или представители общества глухонемых.

      Он себя считает невиновным, непричастным ни к чему противозаконному. Он никуда не собирается уезжать. По крайней мере, он мне с переводчиком так и объяснил. Что будет находиться в Херсоне, пока не докажет свою невиновность,
      – отметила защитница Антонова Оксана Илянда.

      Что известно о задержании Антонова и его участии в "самообороне Крыма":

      • В январе 2020 года стало известно о задержании на админгранице Крыма с Херсонской областью севастопольца Ивана Антонова. Его подозревают в участии в "самообороне Крыма". Мужчину задержали на украинском пункте пропуска "Чонгар" при попытке пересечь админграницу.
      • По данным Службы безопасности, Антонов участвовал в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе в 2014 году.
      • 9 января Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
      • Защита заявляла о намерении обжаловать это решение.

      Внимание! Если вину Антонова докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Херсона Решение суда
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