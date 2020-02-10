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      Бойовика "кримської самооборони" відпустили з-під варти: деталі

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      Ймовірного учасника "самооборони Криму" Антонова відпусти з-під варти / Ілюстративне фото/ УНН

      Підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Івана Антонова відпустили з-під варти. Херсонський міський суд обрав йому запобіжний захід ще 7 лютого – тримання за ґратами з альтернативою внесення застави.

      Необхідну суму – 164 тисячі гривень – сплатили 10 лютого. Наразі Антонов перебуває в Херсоні і, як переконують його захисники, виїжджати на територію окупованого Криму не збирається. Однак, попри це, на нього все ж можуть одягнути електронний браслет. Про це інформують "Крим. Реалії".

      Раніше: Поліцейські затримали бойовика "самооборони", причетного до окупації Росією Криму

      Хто зібрав гроші і вніс заставу, адвокату Антонова невідомо. Це можуть бути його рідні, віруючі або ж представники товариства глухонімих.

      Він себе вважає невинним, непричетним ні до чого протизаконного. Він нікуди не збирається їхати. Принаймні, він мені з перекладачем так і пояснив. Що буде перебувати в Херсоні доти, поки не доведе свою невинуватість,
      – зауважила захисниця Антонова Оксана Ілянда.

      Що відомо про затримання Антонова та його участь у "самообороні Криму":

      • У січні 2020 року стало відомо про затримання на адмінкордоні Криму з Херсонською областю севастопольця Івана Антонова. Його підозрюють в участі в "самообороні Криму". Чоловіка затримали на українському пункті пропуску "Чонгар" під час спроби перетнути адмінкордон.
      • За даними Служби безпеки, Антонов брав участь у захопленні штабу ВМС України в Севастополі у 2014 році.
      • 9 січня Херсонський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
      • Захист заявляв про намір оскаржувати це рішення.

      Увага! Якщо провину Антонова доведуть, то йому загрожує до 15 років за ґратами.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Рішення суду Новини Херсона Анексія Криму
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