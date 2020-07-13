Сутки на Донбассе прошли крайне неспокойно: боевики более десяти раз обстреляли военные позиции ВСУ, попали даже в жилой дом. 5 военных получили травмы, еще один контузию.

Оккупанты продолжают применять запрещенное минскими договоренностями оружие. Как сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил, в течение минувших суток они использовали артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-миллиметровые минометы.

Тем временем Склонили колено перед оккупантом: в Донецке первый выпуск курсантов из училища боевиков

Обстрелы за прошедшие сутки

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра,

противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра, по защитникам Крымского дважды враг применял минометы 120-го калибра,

дважды враг применял минометы 120-го калибра, вблизи Орехового оккупант, кроме 120-миллиметровых минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,

оккупант, кроме 120-миллиметровых минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, захватчики обстреляли защитников возле населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие,

применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, в темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта вооруженные формирования задействовали минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи Авдеевки враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. возле Опросного агрессор тоже применил 120-миллиметровые минометы и станковые противотанковые гранатометы.

агрессор тоже применил 120-миллиметровые минометы и станковые противотанковые гранатометы. защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих получили ранения, еще один военный – боевое травмирование (контузию – 24 канал).

Для противника атаки не прошли без потерь: по данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и ранили по меньшей мере 8.

Обстрел жилых районов

За прошедшие сутки оккупанты со стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде и ударной волной повредило окна частного дома.

Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли. Жертв и раненых нет.

С начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Каменки.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала