Доба на Донбасі минула вкрай неспокійно: бойовики понад десяток разів обстріляли військові позиції ЗСУ, влучили навіть у житловий будинок. 5 воїнів отримали травми, ще один контузію.

Окупанти продовжують застосовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. Як повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил, протягом минулої доби вони використали артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-міліметрові міномети.

Тим часом Схилили коліно перед окупантом: у Донецьку перший випуск курсантів з училища бойовиків

Обстріли минулої доби

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 міліметри,

противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 міліметри, по оборонцях Кримського двічі ворог застосовував міномети 120-го калібру,

двічі ворог застосовував міномети 120-го калібру, поблизу Оріхового окупант, окрім 120-міліметрових мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю,

окупант, окрім 120-міліметрових мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, загарбники обстріляли і захисників біля населеного пункту Хутір Вільний , застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю,

, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, за темної пори доби противник активізувався поруч Луганського. На цій ділянці фронту збройні формування задіяли міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Авдіївки ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, 120-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, 120-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. біля Опитного агресор теж застосував 120-міліметрові міномети та станкові протитанкові гранатомети.

агресор теж застосував 120-міліметрові міномети та станкові протитанкові гранатомети. захисників Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 5 військовослужбовців отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування (контузію – 24 канал).

Противнику атаки не минулися без втрат: за даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.

Обстріл житлових районів

Минулої доби окупанти зі сторони Спартака цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання.

Ще один боєприпас влучив в дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі. Жертв та поранених немає.

Від початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Кам’янки.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу