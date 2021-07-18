Впрочем, на самом деле люди могут проходить только через два КПВВ. А все потому, что пророссийские боевики блокируют работу остальных.

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На линии разграничения полноценно работает только один КПВВ

Объединенные силы, как и положено, обеспечили работу всех КПВВ на линии разграничения ежедневно с 8 до 16 часов. Но оккупанты полностью блокируют дорожные коридоры через 5 пунктов въезда-выезда, а именно:

  • "Счастье".
  • "Золотое".
  • "Гнутовое".
  • "Майорское".
  • "Марьинка".

Через два пункта боевики позволяют людям с оккупированных территорий проходить на контролируемую украинским правительством землю. Но:

  • Но "Новотроицкое" они открывают только дважды в неделю.
  • Ежедневно же фактически работает всего один КПВВ – "Станица Луганская".

Напомним, в июле Россия снова заблокировала инициативы Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе