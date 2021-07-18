Впрочем, на самом деле люди могут проходить только через два КПВВ. А все потому, что пророссийские боевики блокируют работу остальных.

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На линии разграничения полноценно работает только один КПВВ

Объединенные силы, как и положено, обеспечили работу всех КПВВ на линии разграничения ежедневно с 8 до 16 часов. Но оккупанты полностью блокируют дорожные коридоры через 5 пунктов въезда-выезда, а именно:

"Счастье".

"Золотое".

"Гнутовое".

"Майорское".

"Марьинка".

Через два пункта боевики позволяют людям с оккупированных территорий проходить на контролируемую украинским правительством землю. Но:

Но "Новотроицкое" они открывают только дважды в неделю.

Ежедневно же фактически работает всего один КПВВ – "Станица Луганская".

Сколько людей пересекает линию разграничения: По сообщению МВД, в течение прошлой недели через КПВВ "Новотроицкое" прошли 580 человек на оккупированные территории Донбасса, в обратном направлении – 599.

Через "Станицу Луганскую" – 7296 и 5769 соответственно.