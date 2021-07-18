Утім, насправді люди можуть проходити тільки через два КПВВ. А все тому, що проросійські бойовики блокують роботу решти.

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На лінії розмежування повноцінно працює тільки один КПВВ

Об'єднані сили, як і належить, забезпечили роботу всіх КПВВ на лінії розмежування щоденно з 8 до 16 години. Але окупанти повністю блокують дорожні коридори через 5 пунктів в'їзду-виїзду, а саме:

  • "Щастя".
  • "Золоте".
  • "Гнутове".
  • "Майорське".
  • "Мар’їнка".

Через два пункти бойовики дозволяють людям з окупованих територій проходити на контрольовану українським урядом землю. Але:

  • "Новотроїцьке" вони відкривають тільки двічі на тиждень.
  • Щоденно ж фактично працює всього один КПВВ – "Станиця Луганська".

Нагадаємо, у липні Росія знову заблокувала ініціативи України щодо розмінування і КПВВ на Донбасі