Про те, що Росія знову робить все, аби заблокувати українські ініціативи щодо Донбасу, повідомила українська делегація у ТКГ.
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Чергові перешкоди у питаннях Донбасу від Росії
На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування 19 ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ,
– йдеться в повідомленні.
Також українська делегація повідомила, що Росія проігнорувала ще одну ініціативу України – відкриття КПВВ зі сторони окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Українська делегація продовжує зосереджувати роботу на необхідності
- розблокування роботи КПВВ;
- повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;
- узгодження плану розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об'єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;
- створення безпечних умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.