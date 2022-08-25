По данным источников 24 канала в разведке, с начала августа военнослужащие контрактной службы так называемой "ДНР" в очередной раз недополучили заработную плату за участие в войне. На все обращения в командование террористы получили простой ответ: они не числятся контрактниками, а якобы мобилизованными.
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Такой подход к оформлению боевиков многое меняет, ведь мобилизованные в документах захватчиков числятся в основном добровольцами, которым не нужно платить зарплату.
Боевики и их родственники жалуются на нищету
- Так что если с начала полномасштабного вторжения россия просто существенно уменьшила выплаты зарплат боевикам квазиреспублик, отныне за участие в боевых действиях многие не будут получать ни копейки.
- В некоторых подразделениях, куда документально переводят террористов-контрактников, мобилизованным платят от 15 до 20 тысяч рублей. Однако в основном принудительно отправленным на войну зарплата вообще не предусмотрена.
- Массовый перевод боевиков с контракта в "добровольцы" лишил многих жителей оккупированных территорий возможности даже покупать себе еду. Ведь службу в армейских корпусах ДНР и ЛНР почти все террористы рассматривали как возможность прокормить семьи.
- Теперь благодаря очередной схеме, которая недавно начала работать, семьи террористов будут жить еще беднее.
Назревает маленький бунт
Командиры группировок ОРДЛО объясняют перевод боевиков с контракта в мобилизованные исполнением соответствующего указа дениса пушилина, который он подписал еще 19 марта. Благодаря этому "документу" идейных коллаборантов, за деньги ушедших убивать украинцев, лишили не только зарплат, но и возможности получить компенсации за ранения.
Фанаты "русского мира", которых бойцы ВСУ освободили от рук и ног, вынуждены лечиться и проходить реабилитацию за свой счет. Получить справки о полученной во время боевых действий инвалидности они не могут, ведь отправились на фронт "по собственному желанию". Поэтому никаких "социальных гарантий" у террористов нет.
Поэтому сами воины и их родные начинают очередную волну рассылки писем на имя пушилина и путина, в которых жалуются на плохое отношение к "защитникам родины". Террористы даже быстро вспомнили о том, что представители "власти" даже не объявляли военное положение, поэтому мобилизация якобы незаконная. А их родные, соответственно, должны получать зарплату и компенсации как контрактники.
Ни к каким серьезным социальным взрывам подобная ситуация не приведет, но очередной маленький бунт на фоне внедрения подобной схемы точно произойдет. Но пушилин и его приспешники на подобное недовольство никак не будут реагировать. Зато смогут повысить выполнение планов по мобилизации, ведь благодаря этой схеме они могут вписать одного человека на две "должности" – в качестве военного-контрактника и "добровольца".