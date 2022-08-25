По данным источников 24 канала в разведке, с начала августа военнослужащие контрактной службы так называемой "ДНР" в очередной раз недополучили заработную плату за участие в войне. На все обращения в командование террористы получили простой ответ: они не числятся контрактниками, а якобы мобилизованными.

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Такой подход к оформлению боевиков многое меняет, ведь мобилизованные в документах захватчиков числятся в основном добровольцами, которым не нужно платить зарплату.

Боевики и их родственники жалуются на нищету

Так что если с начала полномасштабного вторжения россия просто существенно уменьшила выплаты зарплат боевикам квазиреспублик, отныне за участие в боевых действиях многие не будут получать ни копейки.

В некоторых подразделениях, куда документально переводят террористов-контрактников, мобилизованным платят от 15 до 20 тысяч рублей. Однако в основном принудительно отправленным на войну зарплата вообще не предусмотрена.

Массовый перевод боевиков с контракта в "добровольцы" лишил многих жителей оккупированных территорий возможности даже покупать себе еду. Ведь службу в армейских корпусах ДНР и ЛНР почти все террористы рассматривали как возможность прокормить семьи.

Теперь благодаря очередной схеме, которая недавно начала работать, семьи террористов будут жить еще беднее.

Назревает маленький бунт

Командиры группировок ОРДЛО объясняют перевод боевиков с контракта в мобилизованные исполнением соответствующего указа дениса пушилина, который он подписал еще 19 марта. Благодаря этому "документу" идейных коллаборантов, за деньги ушедших убивать украинцев, лишили не только зарплат, но и возможности получить компенсации за ранения.

Фанаты "русского мира", которых бойцы ВСУ освободили от рук и ног, вынуждены лечиться и проходить реабилитацию за свой счет. Получить справки о полученной во время боевых действий инвалидности они не могут, ведь отправились на фронт "по собственному желанию". Поэтому никаких "социальных гарантий" у террористов нет.

Поэтому сами воины и их родные начинают очередную волну рассылки писем на имя пушилина и путина, в которых жалуются на плохое отношение к "защитникам родины". Террористы даже быстро вспомнили о том, что представители "власти" даже не объявляли военное положение, поэтому мобилизация якобы незаконная. А их родные, соответственно, должны получать зарплату и компенсации как контрактники.

Ни к каким серьезным социальным взрывам подобная ситуация не приведет, но очередной маленький бунт на фоне внедрения подобной схемы точно произойдет. Но пушилин и его приспешники на подобное недовольство никак не будут реагировать. Зато смогут повысить выполнение планов по мобилизации, ведь благодаря этой схеме они могут вписать одного человека на две "должности" – в качестве военного-контрактника и "добровольца".