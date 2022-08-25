За даними джерел 24 каналу в розвідці, з початку серпня військовосулжбовці контрактної служби так званої "ДНР" у черговий раз недоотримали заробітню плату за участь у війні. На всі звернення до командування терористи отримали просту відповідь: вони не значаться контрактниками, а нібито є мобілізованими.

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Такий підхід до оформлення бойовиків багато змінює, адже мобілізовані у документах загарбників значаться здебільшого добровольцями, яким не потрібно платити зарплату.

Бойовики та їх родичі скаржаться на злидні

Тож якщо з початку повномасштабного вторгнення росія просто суттєво зменшила виплати зарплат бойовикам квазіреспублік, відтепер за участь у бойових діях багато хто не отримуватиме ані копійки.

У деяких підрозділах, куди документально переводять терористів-контрактників, мобілізованим платять від 15 до 20 тисяч рублів. Однак здебільшого примусово відправленим на війну зарплата взагалі не передбачена.

Масове переведення бойовиків з контракту до "добровольців" позбавила багатьох жителів окупованих територій можливості навіть купувати собі їжу. Адже службу в армійських корпусах "ДНР" та "ЛНР" майже всі терористи розглядали як можливість прогодувати сім'ї.

Відтепер, завдяки черговій схемі, яка віднедавна почала працювати, родини терористів житимуть ще бідніше.

Назріває маленький бунт

Командири угрупувань ОРДЛО пояснюють переведення бойовиків з контракту до мобілізованих виконанням відповідного указу дениса пушиліна, який він підписав ще 19 березня. Завдяки цьому "документу" ідейних колаборантів, які за гроші пішли вбивати українців, позбавили не тільки зарплат, але й можливості отримати компенсації за поранення.

Фанати "русского мира", яких бійці ЗСУ звільнили від рук та ніг, вимушені лікуватися та проходити реабілітацію за власний кошт. Отримати довідки про отриману під час бойових дій інвалідність вони не можуть, адже відправилися на фронт "за власним бажанням". Тому ніяких "соціальних гарантій" терористи не мають.

Через це самі вояки та їх рідні починають чергову хвилю розсилки листів на ім'я пушиліна та путіна, в яких скаржаться на погане ставлення до "захисників батьківщини". Терористи навіть швидко згадали про те, що представники "влади" навіть не оголошували воєнний стан, тому мобілізація буцімто є незаконною. А їх рідні, відповідно, повинні отримувати зарплату та компенсації як контрактники.

Ні до яких серйозних соціальних вибухів подбна ситуація не призведе, але черговий маленький бунт на фоні впровадження подібної схеми точно станеться. Але ж пушилін та його поплічники на подібне невдоволення ніяк не реагуватимуть. Зате зможуть підвищити виконання планів з мобілізації, адже завдяки цій схемі вони можуть вписати одну людину на дві "посади" – як військового-контрактника та "добровольця".