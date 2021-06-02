Так, на оккупированном Донбассе зафиксировали перемещение и накопление военной техники оккупантов. Кроме того, боевики размещают вооружение и военную технику с нарушением линий отвода.

Важно Хомчак назвал направления, на которых активизировались пророссийские боевики

Вооруженные формирования ОРДО продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники и нарушают как линии отвода, так и границы выделенных мест хранения оружия,
– говорится в сообщении ООС.

Утверждают, что имеющиеся нарушения могут свидетельствовать о боевом слаживании механизированных подразделений противника.

Российские наемники глушат дроны ОБСЕ

  • Оккупанты продолжают препятствовать допуску представителей миссии ОБСЕ на оккупированные территории.
  • Такие нарушения зафиксировали в населенных пунктах Бессарабка, Новая Марьевка.
  • Кроме того, беспилотники ОБСЕ подвергались воздействию помех сигналу через глушение.
  • В частности, во время полетов возле Криничного, Богдановки и Голубовки.
  • Также боевики использовали средства РЭБ российского производства, препятствуя полетам беспилотников в районе Степановки, Константиновки, Каменки, Красногоровки.
 