Так, на оккупированном Донбассе зафиксировали перемещение и накопление военной техники оккупантов. Кроме того, боевики размещают вооружение и военную технику с нарушением линий отвода.
Важно Хомчак назвал направления, на которых активизировались пророссийские боевики
Вооруженные формирования ОРДО продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники и нарушают как линии отвода, так и границы выделенных мест хранения оружия,
– говорится в сообщении ООС.
Утверждают, что имеющиеся нарушения могут свидетельствовать о боевом слаживании механизированных подразделений противника.
Российские наемники глушат дроны ОБСЕ
- Оккупанты продолжают препятствовать допуску представителей миссии ОБСЕ на оккупированные территории.
- Такие нарушения зафиксировали в населенных пунктах Бессарабка, Новая Марьевка.
- Кроме того, беспилотники ОБСЕ подвергались воздействию помех сигналу через глушение.
- В частности, во время полетов возле Криничного, Богдановки и Голубовки.
- Также боевики использовали средства РЭБ российского производства, препятствуя полетам беспилотников в районе Степановки, Константиновки, Каменки, Красногоровки.