Так, на окупованому Донбасі зафіксували переміщення та накопичення військової техніки окупантів. Крім того, бойовики розміщують озброєння та військову техніку з порушенням ліній відведення.

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Збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї,
– мовиться у повідомленні ООС.

Стверджують, що наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника.

Російські найманці глушать дрони ОБСЄ

  • Окупанти продовжують перешкоджати допуску представників місії ОБСЄ на окуповані території. 
  • Такі порушення зафіксували в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар'ївка.
  • Крім того, безпілотники ОБСЄ зазнавали впливу перешкод сигналу через глушіння.
  • Зокрема, під час польотів біля Криничного, Богданівки та Голубівки.
  • Також бойовики використовували засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджаючи польотам безпілотників у районі Степанівки, Констянтинівки, Кам'янки, Красногорівки.
 