По информации Главного управления разведки Минобороны, оккупационные войска интенсивно восстанавливают и наращивают инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. Такую информацию предоставила пресс-секретарь ведомства Людмила Русецкая.
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Оккупанты готовят новые позиции
Как сообщила разведка, основные усилия противник направил на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений. Для этого боевики используют противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.
Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях много противотанковых ракетных комплексов.
Атака, в которой пострадали 7 бойцов
- За прошедшие сутки оккупанты нарушали тишину 15 раз.
- Они обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и тому подобное.
- В результате циничных враждебных действий 7 наших защитников пострадали: 4 бойцов получили осколочные ранения, а 3 – боевые травмы.
- Всех военных госпитализировали. Известно, что один воин находится в тяжелом состоянии, а другой – средней тяжести. Остальные пострадавшие в удовлетворительном состоянии.
Какова ситуация на Донбассе в эти сутки
- С начала суток 27 июля на 12 часов зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня.
- Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120 калибра.
- Неподалеку Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120 калибра.
- Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.