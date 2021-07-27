По информации Главного управления разведки Минобороны, оккупационные войска интенсивно восстанавливают и наращивают инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. Такую информацию предоставила пресс-секретарь ведомства Людмила Русецкая.

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Оккупанты готовят новые позиции

Как сообщила разведка, основные усилия противник направил на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений. Для этого боевики используют противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.

Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях много противотанковых ракетных комплексов.

Атака, в которой пострадали 7 бойцов

За прошедшие сутки оккупанты нарушали тишину 15 раз.

Они обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и тому подобное.

В результате циничных враждебных действий 7 наших защитников пострадали: 4 бойцов получили осколочные ранения, а 3 – боевые травмы.

Всех военных госпитализировали. Известно, что один воин находится в тяжелом состоянии, а другой – средней тяжести. Остальные пострадавшие в удовлетворительном состоянии.

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