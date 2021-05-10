На оккупированных территориях российские наемники маскируют тяжелое оружие из России под грузовики. Раскрашенные "Грады" боевики хранили на заводе в Горловке.

Прибегают к раскрашиванию террористы оккупационного реактивно-артиллерийского дивизиона 3-й Отдельной мотострелковой бригады.

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"Грады" замаскированы под грузовики

Дислокация замаскированной техники – цеха Горловского машиностроительного завода имени Кирова. Как видно по фото, шасси "Града", являющегося грузовиком "Урал", раскрашено в цвета хаки. Установка залпового огня накрыта прямоугольным тентом, который тоже раскрасили в милитаристские цвета.



Установку спрятали под раскрашенный тент / Фото из Inform Napalm



"Почти похоже" на обычный грузовик / Фото из Inform Napalm

Можно предположить, что к маскировочным действиям оккупанты прибегают из-за того, чтобы не попасть на глаза наблюдателям ОБСЕ и не выдать причастность России к конфликту.

Как нашли эти "Грады"

Обнаружить эту технику удалось расследователям InformNapalm на основе анализа данных с рабочего ноутбука начальника артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск на Донбассе.

Данные с ноутбука предоставили эксклюзивно активисты УКА. Доподлинно известно, что владелец ноутбука – российский подполковник под псевдонимом В. Скороход.

Расследователи отмечают, что раскрытая информация не имеет оперативного значения, ведь касается периода осени 2015 – весны 2016. Впрочем, когда именно были зафиксированы грузовики – конкретной информации нет.

Для чего нужны "Грады"

Данные из Википедии

Боевая машина БМ-21 "Град" – реактивная система залпового огня калибра 122 миллиметра. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5.

"Град" предназначен для:

общей огневой поддержки дивизий и бригад;

поражения живой силы, бронетехники и небронированной техники, полевых укреплений;

постановки минных полей, дымовых завес и радиопомех;

создания очагов возгорания;

освещения поля боя;

ведения агитации.

Ситуация на Донбассе: коротко