Боевики на Донбассе маскируют "Грады" под грузовики
На оккупированных территориях российские наемники маскируют тяжелое оружие из России под грузовики. Раскрашенные "Грады" боевики хранили на заводе в Горловке.
Источник:Inform Napalm
Прибегают к раскрашиванию террористы оккупационного реактивно-артиллерийского дивизиона 3-й Отдельной мотострелковой бригады.
Кстати На Донбассе СБУ поймала разведчика боевиков: он признал причастность к террористам
"Грады" замаскированы под грузовики
Дислокация замаскированной техники – цеха Горловского машиностроительного завода имени Кирова. Как видно по фото, шасси "Града", являющегося грузовиком "Урал", раскрашено в цвета хаки. Установка залпового огня накрыта прямоугольным тентом, который тоже раскрасили в милитаристские цвета.
Установку спрятали под раскрашенный тент / Фото из Inform Napalm
"Почти похоже" на обычный грузовик / Фото из Inform Napalm
Можно предположить, что к маскировочным действиям оккупанты прибегают из-за того, чтобы не попасть на глаза наблюдателям ОБСЕ и не выдать причастность России к конфликту.
Как нашли эти "Грады"
Обнаружить эту технику удалось расследователям InformNapalm на основе анализа данных с рабочего ноутбука начальника артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск на Донбассе.
Данные с ноутбука предоставили эксклюзивно активисты УКА. Доподлинно известно, что владелец ноутбука – российский подполковник под псевдонимом В. Скороход.
Расследователи отмечают, что раскрытая информация не имеет оперативного значения, ведь касается периода осени 2015 – весны 2016. Впрочем, когда именно были зафиксированы грузовики – конкретной информации нет.
Для чего нужны "Грады"
Данные из Википедии
Боевая машина БМ-21 "Град" – реактивная система залпового огня калибра 122 миллиметра. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5.
"Град" предназначен для:
- общей огневой поддержки дивизий и бригад;
- поражения живой силы, бронетехники и небронированной техники, полевых укреплений;
- постановки минных полей, дымовых завес и радиопомех;
- создания очагов возгорания;
- освещения поля боя;
- ведения агитации.
Ситуация на Донбассе: коротко
- За прошедшие сутки, 9 мая, ситуация на Донбассе стала немного спокойнее, чем в течение прошлой недели.
- Наблюдатели зафиксировали лишь 1 нарушение режима прекращения огня – вблизи Авдеевки. К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.
- В то же время враг продолжает глушить беспилотники СММ ОБСЕ. Кое-где международные наблюдатели даже не могли поднять аппараты в воздух.
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