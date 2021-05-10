На окупованих територіях російські найманці маскують важку зброю з Росії під вантажівки. Розфарбовані "Гради" бойовики зберігали на заводі у Горлівці.

Вдаються до розфарбовування терористи окупаційного реактивно-артилерійського дивізіону 3-ї Окремої мотострілецької бригади.

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"Гради" замасковані під вантажівки

Дислокація замаскованої техніки – цехи Горлівського машинобудівного заводу імені Кірова. Як видно з фото, шасі "Граду", що є вантажівкою "Урал", розфарбоване у кольори хакі. Установка залпового вогню накрита прямокутним тентом, який теж розфарбували у мілітаристські кольори.



Установку заховали під розфарбований тент / Фото з Inform Napalm



"Майже схоже" на звичайну вантажівку / Фото з Inform Napalm

Можна припустити, що до маскувальних дій окупанти вдаються через те, щоб не потрапити на очі спостерігачам ОБСЄ та не видати причетність Росії до конфлікту.

Як знайшли ці "Гради"

Виявити цю техніку вдалося розслідувачам InformNapalm на основі аналізу даних з робочого ноутбука начальника артилерії 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ на Донбасі.

Дані з ноутбука надали ексклюзивно хактивісти УКА. Достеменно відомо, що власник ноутбука — російський підполковник під псевдонімом В. Скороход.

Розслідувачі зазначають, що розкрита інформація не має оперативного значення, адже стосується періоду осені 2015 — весни 2016. Втім, коли саме було зафіксовано вантажівки – конкретної інформації немає.

Для чого потрібні "Гради"

Дані з Вікіпедії

Бойова машина БМ-21 "Град" реактивна система залпового вогню калібру 122 міліметри. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5.

"Град" призначений для:

загальної вогневої підтримки дивізій і бригад,

ураження живої сили, бронетехніки і неброньованої техніки, польових укріплень,

постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод,

створення осередків загоряння,

освітлення поля бою,

ведення агітації.

Ситуація на Донбасі: коротко