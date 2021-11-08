Боевики на Донбассе обстреляли Болотное: повредили дома и линию электропередач

Оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг 7 ноября дважды обстрелял поселок Болотенное, расположенный недалеко от линии разграничения в районе проведения ООС.

Второй обстрел зафиксировали в период с 16:15 до 17:25. Как следствие – некоторые здания были разрушены.

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В штабе ООС отметили, что оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 миллиметров. В результате обстрелов были разрушены:

жилой дом №9 по улице Ульяны Громовой,

хозяйственное здание в частном дворе по улице Ульяны Громовой, 7.

Также пророссийские боевики повредили линию электропередач. К счастью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение текущих суток, 8 ноября, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле:

Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Павлополя – оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность,

– подчеркнули в сообщении.

В штабе ООС добавили, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.