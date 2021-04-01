Российские боевики в четверг, 1 марта, обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковки. Ранение получил украинский защитник.

В ВСУ рассказали, что"воину оперативно оказана первая медицинская помощь, и он доставлен в лечебное учреждение".

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Вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранатомета недалеко от населенного пункта Новотошковка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север",

– говорится в сообщении.

Пресс-служба ОТУ "Север" сообщила, что "на действия российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ".

Украинская сторона уже сообщила об обстрелах ОБСЕ.

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