Били из гранотометов: боевики на Донбассе ранили еще одного военного
Российские боевики в четверг, 1 марта, обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковки. Ранение получил украинский защитник.
Источник:Фейсбук ОТУ "Север"
В ВСУ рассказали, что"воину оперативно оказана первая медицинская помощь, и он доставлен в лечебное учреждение".
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Вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранатомета недалеко от населенного пункта Новотошковка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север",
– говорится в сообщении.
Пресс-служба ОТУ "Север" сообщила, что "на действия российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ".
Украинская сторона уже сообщила об обстрелах ОБСЕ.
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