По данным донецкого блогера, который пишет под ником donetchanyn, Мазур занимал должность заместителя начальника розыска так называемого МВД "ДНР".

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Цель задержания коллаборанта пророссийскими боевиками пока неизвестна. Однако, как отметил блогер, Мазур оказал сопротивление и даже устроил стрельбу.

Мои источники сообщили, что он занимает должность заместителя начальника розыска МВД "ДНР". Точнее занимал. Недавно он был задержан сотрудниками "МГБ" и "УСБ" в Харцызске,

– говорится в сообщении.

Что известно о Виталии Мазуре

Согласно информации с сайта "Миротворец", 43-летний Виталий Мазур был начальником БНОН в Шахтерске. В 2014 году он пошел повоевать. Он обворовывал квартиры и отжимал автомобили.



Виталия Мазура схватили боевики / Фото с телеграмм-канала donetchanyn