За даними донецького блогера, який пише під ніком donetchanyn, Мазур обіймав посаду заступника начальника розшуку так званого МВС "ДНР".

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Мета затримання колаборанта проросійськими бойовиками наразі невідома. Однак, як зазначив блогер, Мазур чинив опір і навіть влаштував стрілянину.

Мої джерела повідомили, що він обіймає посаду заступника начальника розшуку МВС "ДНР". Точніше обіймав. Нещодавно він був затриманий співробітниками "МГБ" і "УСБ" в Харцизьку,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Віталія Мазура

Згідно з інформацією із сайту "Миротворець", 43-річний Віталій Мазур був начальником БНОН в Шахтарську. У 2014 році він пішов повоювати. Він обкрадав квартири та віджимав автомобілі.



Віталія Мазура схопили бойовики / Фото з телеграм-каналу donetchanyn