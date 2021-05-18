Детали циничных действий боевиков

Вечером 17 мая российские наемники обстреляли позиции подразделений Вооруженных сил Украины из минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Это произошло в районе населенного пункта Пески, в частности возле жилых кварталов Донецка и его пригорода.

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Несмотря на то, что такие действия противоречат нормам Международного гуманитарного права, ведь боевики подвергают опасности мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры, наемники страны-агрессора цинично пренебрегают нормами важного международного соглашения,

- рассказали в штабе ООС.

В качестве мест огневых позиций для минометов оккупанты выбрали площадки и дворы рядом с жилыми домами. Кроме того, один из минометов они расположили в непосредственной близости от Донецкой городской клинической больницы №21.

В штабе Операции Объединенных сил пояснили, что целью действий пророссийских наемников было провоцирование украинских бойцов на открытие ответного огня.

"Обстрелы со стороны оккупантов, сопровождались фейковыми интенсивными информационными "вбросами" с обвинениями в обстрелах украинских военных", – добавили в штабе.

В ООС отметили, что такие действия оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым нормам и правилам ведения войны.

Обратите внимание! Недавно Служба безопасности Украины обнаружила в составе подразделения ВСУ в зоне проведения ООС пророссийского боевика. Он проник в украинскую армию, предоставив недостоверные данные через военкомат.