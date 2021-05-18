Съемочная группа телепрограммы Tagesschau из московского бюро ARD (сейчас частично функционирует в Киеве) посетила Донбасс в сопровождении военных Вооруженных сил Украины.

Заметьте Представители Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление касательно Донбасса

Детали о репортаж

Потерянный туризм. В репортаже немецкие журналисты рассказали, что первые впечатления от пляжа у побережья Азовского моря - очень положительные. Сперва приходит в голову лишь одно: он идеально подходит для семейного отпуска.

Невольно можно представить живописные закаты и вкусные коктейли. Однако пляжная идиллия резко обрывается, когда военный ВСУ говорит: "Осторожно! Не выходите на пляж, это опасно".

Всегда есть опасность, что пляж может быть заминирован. Изучать руины отеля журналистам посоветовали с максимальной осторожностью, ведь под обломками могли притаиться снаряды. Целое курортное поселение с жилыми домами и отелями – почти полностью разрушено.

От гостиницы мало что осталось. На заброшенной детской площадке ржавеют детские качели.

Перспектив мира нет. Журналисты рассказали, что Широкино расположено в нескольких сотнях метров от линии фронта.

"Там пророссийские сепаратисты, которых уже открыто поддерживает Россия, воюют с украинской армией. Это война, о которой на Западе фактически забыли. С 2014 года в Донецкой и Луганской областях погибли более 13 тысяч человек. Согласно нормам международного права, оба региона принадлежат Украине, сепаратисты же стремятся к их присоединению к России. Каждый день здесь стреляют, и мира даже не предвидится", – говорится в репортаже.

Немецкие медийщики подали такие данные о некогда мирном Широкино:

Ранее там жили примерно 3,5 тысячи человек. Они зарабатывали себе на жизнь туризмом и сельским хозяйством.

В селе функционировали школа, 4 магазина, мебельный цех и пивоварня.

Местные жители охотно сдавали жилье в аренду туристам.

В течение боевых действий 2014-2016 годов Широкино почти полностью разрушили.

Сейчас там осталось очень мало домов, пригодных для жизни.

Люди переселились в соседние населенные пункты. Тогда Широкино превратилось в "город-призрак".

Посетить его можно только в сопровождении украинских военных.

Люди мечтают о мире. Местная жительница Людмила рассказала, что ее дом пострадал очень сильно. Все уничтожили три прямых попадания. Той же ночью муж Людмилы умер от сердечного приступа.

Я просто хочу мира. Я хочу, чтобы президенты обеих стран сели за стол переговоров и договорились. Чтобы этому настал конец. Чтобы мне не приходилось ложиться спать и думать о том, проснусь я или нет, обстреляют меня или нет,

– рассказала Людмила.

В то же время немецкие журналисты заключают, что о мире мечтать рано, "недавние маневры российской армии в приграничной зоне усилили напряжение".

Обратите внимание! Под контроль украинских военных Широкино перешло в 2016 году. Накануне освобождения оккупанты заминировали село. Это привело к его фактическому уничтожению.