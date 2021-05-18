Съемочная группа телепрограммы Tagesschau из московского бюро ARD (сейчас частично функционирует в Киеве) посетила Донбасс в сопровождении военных Вооруженных сил Украины.
Заметьте Представители Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление касательно Донбасса
Детали о репортаж
Потерянный туризм. В репортаже немецкие журналисты рассказали, что первые впечатления от пляжа у побережья Азовского моря - очень положительные. Сперва приходит в голову лишь одно: он идеально подходит для семейного отпуска.
Невольно можно представить живописные закаты и вкусные коктейли. Однако пляжная идиллия резко обрывается, когда военный ВСУ говорит: "Осторожно! Не выходите на пляж, это опасно".
Всегда есть опасность, что пляж может быть заминирован. Изучать руины отеля журналистам посоветовали с максимальной осторожностью, ведь под обломками могли притаиться снаряды. Целое курортное поселение с жилыми домами и отелями – почти полностью разрушено.
От гостиницы мало что осталось. На заброшенной детской площадке ржавеют детские качели.
Перспектив мира нет. Журналисты рассказали, что Широкино расположено в нескольких сотнях метров от линии фронта.
"Там пророссийские сепаратисты, которых уже открыто поддерживает Россия, воюют с украинской армией. Это война, о которой на Западе фактически забыли. С 2014 года в Донецкой и Луганской областях погибли более 13 тысяч человек. Согласно нормам международного права, оба региона принадлежат Украине, сепаратисты же стремятся к их присоединению к России. Каждый день здесь стреляют, и мира даже не предвидится", – говорится в репортаже.
Немецкие медийщики подали такие данные о некогда мирном Широкино:
- Ранее там жили примерно 3,5 тысячи человек. Они зарабатывали себе на жизнь туризмом и сельским хозяйством.
- В селе функционировали школа, 4 магазина, мебельный цех и пивоварня.
- Местные жители охотно сдавали жилье в аренду туристам.
- В течение боевых действий 2014-2016 годов Широкино почти полностью разрушили.
- Сейчас там осталось очень мало домов, пригодных для жизни.
- Люди переселились в соседние населенные пункты. Тогда Широкино превратилось в "город-призрак".
- Посетить его можно только в сопровождении украинских военных.
Люди мечтают о мире. Местная жительница Людмила рассказала, что ее дом пострадал очень сильно. Все уничтожили три прямых попадания. Той же ночью муж Людмилы умер от сердечного приступа.
Я просто хочу мира. Я хочу, чтобы президенты обеих стран сели за стол переговоров и договорились. Чтобы этому настал конец. Чтобы мне не приходилось ложиться спать и думать о том, проснусь я или нет, обстреляют меня или нет,
– рассказала Людмила.
В то же время немецкие журналисты заключают, что о мире мечтать рано, "недавние маневры российской армии в приграничной зоне усилили напряжение".