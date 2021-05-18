Знімальна група телепрограми Tagesschau з московського бюро ARD (наразі зараз частково функціонує у Києві) відвідала Донбас у супроводі військових Збройних сил України.

Зауважте Представники України, Литви й Польщі зробили спільну заяву щодо Донбасу

Деталі про репортаж

Втрачений туризм. У репортажі німецькі журналісти розповіли, що перші враження від пляжу біля узбережжя Азовського моря – дуже позитивні. Спершу спадає на думку лише одне: він ідеально підходить для сімейної відпустки.

Мимоволі можна уявити мальовничі заходи сонця та смачні коктейлі. Однак пляжна ідилія різко обривається, коли військовий ЗСУ каже: "обережно! Не виходьте на пляж, це небезпечно".

Завжди є небезпека, що пляж може бути замінований. Вивчати руїни готелю журналістам порадили з максимальною обережністю, адже під уламками могли причаїтися снаряди. Ціле курортне поселення з житловими будинками та готелями – майже повністю зруйноване.

Від готелю мало що залишилося. На покинутому дитячому майданчику іржавіють дитячі гойдалки.

Перспектив миру немає. Журналісти розповіли, що Широкине розташоване за декілька сотень метрів від лінії фронту.

"Там проросійські сепаратисти, яких уже відкрито підтримує Росія, воюють з українською армією. Це війна, про яку на Заході фактично забули. З 2014 року в Донецькій і Луганській областях загинули понад 13 тисяч осіб. Згідно з нормами міжнародного права обидва регіони належать Україні, сепаратисти ж прагнуть їх приєднання до Росії. Щодень тут стріляють, і миру навіть не передбачається", – мовиться у репортажі.

Німецькі медійники подали такі дані про колись мирне Широкине:

Раніше там мешкали приблизно 3,5 тисячі людей. Вони заробляли собі на життя туризмом та сільським господарством.

У селі функціонували школа, 4 крамниці, меблевий цех та пивоварня.

Місцеві жителі охоче здавали помешкання в оренду туристам.

Упродовж бойових дій 2014 – 2016 років Широкине майже повністю зруйнували.

Наразі там залишилося дуже мало будинків, придатних для життя.

Люди переселилися до сусідніх населених пунктів. Тоді Широкине перетворилося у "місто-привид".

Відвідати його можна лише у супроводі українських військових.

Люди мріють про мир. Місцева жителька Людмила розповіла, що її дім постраждав дуже сильно. Усе знищили три прямі влучення. Тієї ж ночі чоловік Людмили помер від серцевого нападу.

Я просто хочу миру. Я хочу, аби президенти обох країн сіли за стіл переговорів і домовилися. Щоб цьому настав кінець. Щоб мені не доводилося лягати спати і думати про те, прокинуся я чи ні, обстріляють мене чи ні,

– розповіла Людмила.

Водночас німецькі журналісти підсумовують, що про мир мріяти рано, "нещодавні маневри російської армії в прикордонній зоні посилили напруження".

Зверніть увагу! Під контроль українських військових Широкине перейшло у 2016 році. Напередодні звільнення окупанти замінували село. Це призвело до його фактичного знищення.