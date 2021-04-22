У Широкиному, що на Донеччині, зустрілися представники України, Польщі та Литви. Там вони виголосили спільну заяву про підтримку української сторони та засудження агресії Росії.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Гошевська, віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударґас 21 квітня відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине.

Читайте також Рішення одноголосне: у сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Спільна заява представників 3 країн

Паулюс Саударґас зазначив, що війна на Донбасі – це агресія Росії.

Браття, ви не самі. Ми на власні очі побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи й всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона – Росія,

– сказав віцеспікер Сейму Литви.

Саударґас наголосив, що слід об'єднати зусилля, аби разом погасити конфлікт на Донбасі та відновити цілісність українських кордонів.

Його також підтримала Малгожата Гошевська. Вона розповіла, що бачила вже не одну війну.

Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього – Росія,

– зазначила віцемаршалок Сейму Польщі.

За її словами, саме Росія принесла на ці території біль, руйнування та спустошення.

В ОДА повідомили, що Руслан Стефанчук, Малгожата Гошевська та Паулюс Саударґас у Широкиному виголосили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії, скріпивши її своїми підписами.

Ситуація на Сході України: головне

Вже кілька тижнів Росія активно стягує свої війська та техніку до кордонів України. У Кремлі запевняють, що нібито готуються до бойових навчань.

За словами Володимира Зеленського, Україна прагне до мирного вирішення конфлікту. Однак вона готова боронити свою землю від агресора.

Американський лідер Джо Байден запевнив, що США не покинуть Київ наодинці у випадку загострення ситуації.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу