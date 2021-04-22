Представители Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление касательно Донбасса
В Широкино Донецкой области встретились представители Украины, Польши и Литвы. Там они произнесли совместное заявление о поддержке украинской стороны и осуждении агрессии России.
Источник:Донецкая ОГА
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-премьер Сейма Польши Малгожата Гошевская, вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас 21 апреля посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.
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Совместное заявление представителей 3 стран
Паулюс Саударгас отметил, что война на Донбассе – это агрессия России.
Братья, вы не одни. Мы воочию увидели проблему, которая не только ваша, но и проблема всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона – Россия,
– сказал вицеспикер Сейму Литвы.
Саударгас подчеркнул, что следует объединить усилия, чтобы вместе погасить конфликт на Донбассе и восстановить целостность украинских границ.
Его также поддержала Малгожата Гошевская. Она рассказала, что видела уже не одну войну.
Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то бурлила жизнь; и виновник этого – Россия,
– отметила вице-маршал Сейма Польши.
По ее словам, именно Россия принесла на эти территории боль, разрушение и опустошение.
В ОГА сообщили, что Руслан Стефанчук, Малгожата Гошевская и Паулюс Саударгас в Широкино произнесли совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России, скрепив его своими подписями.
Ситуация на востоке Украины: главное
- Уже несколько недель Россия активно стягивает свои войска и технику к границам Украины. В Кремле уверяют, что якобы готовятся к боевым учениям.
- По словам Владимира Зеленского, Украина стремится к мирному разрешению конфликта. Однако она готова защищать свою землю от агрессора.
- Американский лидер Джо Байден заверил, что США не покинут Киев наедине в случае обострения ситуации.
Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала
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