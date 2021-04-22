В Широкино Донецкой области встретились представители Украины, Польши и Литвы. Там они произнесли совместное заявление о поддержке украинской стороны и осуждении агрессии России.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-премьер Сейма Польши Малгожата Гошевская, вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас 21 апреля посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

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Совместное заявление представителей 3 стран

Паулюс Саударгас отметил, что война на Донбассе – это агрессия России.

Братья, вы не одни. Мы воочию увидели проблему, которая не только ваша, но и проблема всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона – Россия,

– сказал вицеспикер Сейму Литвы.

Саударгас подчеркнул, что следует объединить усилия, чтобы вместе погасить конфликт на Донбассе и восстановить целостность украинских границ.

Его также поддержала Малгожата Гошевская. Она рассказала, что видела уже не одну войну.

Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то бурлила жизнь; и виновник этого – Россия,

– отметила вице-маршал Сейма Польши.

По ее словам, именно Россия принесла на эти территории боль, разрушение и опустошение.

В ОГА сообщили, что Руслан Стефанчук, Малгожата Гошевская и Паулюс Саударгас в Широкино произнесли совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России, скрепив его своими подписями.

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Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала