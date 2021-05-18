Боевик среди ВСУ

Служба безопасности установила, что в 2014 году мужчина находился в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Донбасса. Он "работал" с оружием в руках на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области.

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Там оккупант проверял документы людей и транспортных средств. Однако впоследствии он покинул боевиков.

Предоставив недостоверные данные через военкомат он устроился в украинскую армию. Мужчина нес службу в одной из частей в Донецкой области,

– рассказали в СБУ.

Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли:

незарегистрированный пистолет травматического действия;

пророссийскую символику.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Обратите внимание! В Украине приговорили российского агента к 4 годам заключения. Его обвинили в подготовке теракта в Мариуполе. Известно, что мужчину завербовали представители российского ФСБ. По их направлению он прибыл в Мариуполь, чтобы выполнять разведывательные и террористические задания.

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