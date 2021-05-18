Боевик среди ВСУ
Служба безопасности установила, что в 2014 году мужчина находился в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Донбасса. Он "работал" с оружием в руках на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области.
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Там оккупант проверял документы людей и транспортных средств. Однако впоследствии он покинул боевиков.
Предоставив недостоверные данные через военкомат он устроился в украинскую армию. Мужчина нес службу в одной из частей в Донецкой области,
– рассказали в СБУ.
Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли:
- незарегистрированный пистолет травматического действия;
- пророссийскую символику.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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