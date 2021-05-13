В Украине осудили российского агента, готовившего теракт в Мариуполе
Агента спецслужб России приговорили по 4 статьям к шести годам лишения свободы. Ранее его обнаружила контрразведка Службы безопасности.
Источник:СБУ
Что известно о российском агенте
Злоумышленник собирал разведывательные данные относительно подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме того, он занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.
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Во время задержания у преступника изъяли самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1,
– рассказали в СБУ.
По данным досудебного расследования, злоумышленник – житель Донецкой области. Он участвовал в боевых действиях против сил АТО.
Мужчину завербовали представители российского ФСБ. Именно по их направлению он прибыл в Мариуполь, чтобы выполнять разведывательные и террористические задачи.
Суд признал злоумышленника виновным по статьям:
- о государственной измене;
- участие в террористической группе;
- незаконное обращение с оружием;
- наем.
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