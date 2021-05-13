Агента спецслужб Росії засудили за 4 статтями до шести років позбавлення волі. Раніше його виявила контррозвідка Служби безпеки.

Що відомо про російського агента

Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо підрозділів Збройних сил України. Крім того, він займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об'єктів у Маріуполі.

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Під час затримання, у злочинця вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1,

– розповіли у СБУ.

За даними досудового розслідування, зловмисник – мешканець Донецької області. Він брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Чоловіка завербували представники російського ФСБ. Саме за їх скеруванням він прибув до Маріуполя, аби виконували розвідувальні і терористичні завдання.

Суд визнав зловмисника винним за статтями:

про державну зраду;

участь у терористичній групі;

незаконне поводження зі зброєю;

наймання.

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