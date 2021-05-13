В Україні засудили російського агента, який готував теракт у Маріуполі
Агента спецслужб Росії засудили за 4 статтями до шести років позбавлення волі. Раніше його виявила контррозвідка Служби безпеки.
Джерело:СБУ
Що відомо про російського агента
Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо підрозділів Збройних сил України. Крім того, він займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об'єктів у Маріуполі.
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Під час затримання, у злочинця вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1,
– розповіли у СБУ.
За даними досудового розслідування, зловмисник – мешканець Донецької області. Він брав участь у бойових діях проти сил АТО.
Чоловіка завербували представники російського ФСБ. Саме за їх скеруванням він прибув до Маріуполя, аби виконували розвідувальні і терористичні завдання.
Суд визнав зловмисника винним за статтями:
- про державну зраду;
- участь у терористичній групі;
- незаконне поводження зі зброєю;
- наймання.
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