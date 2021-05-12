Служба безпеки України викрила інтернет-агітатора, який закликав змінити межі території України на Закарпатті. Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Спецслужба викрила та заблокувала діяльність жителя Закарпаття, який закликав до зміни державних кордонів і повалення влади.

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До чого закликав зловмисник

За попередніми даними, житель Закарпаття поширював у соціальних мережах деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Зокрема, зловмисник закликав людей підтримати відділення Закарпатської області від України.

СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу, яка підтвердила, що у розповсюджуваних текстах були заклики до порушення територіальної цілісності України.

Що загрожує чоловіку

Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без неї.

Зверніть увагу! Раніше у місті Берегово, що на Закарпатті, невідомі поширювали листівки із погрозами українцям угорського походження. Правоохоронці почали досудове розслідування.