Служба безопасности Украины разоблачила интернет-агитатора, который призывал изменить границы территории Украины в Закарпатье. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Спецслужба разоблачила и заблокировала деятельность жителя Закарпатья, который призвал к изменению государственных границ и свержению власти.

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К чему призывал злоумышленник

По предварительным данным, житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призывал людей поддержать отделение Закарпатской области от Украины.

СБУ инициировала лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что в распространяемых текстах были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Что грозит мужчине

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без нее.

Обратите внимание! Ранее в городе Берегово, что на Закарпатье, неизвестные распространяли листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Правоохранители начали досудебное расследование.