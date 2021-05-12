Призывал отделить Закарпатье от Украины: СБУ задержала подозреваемого в сепаратизме
Служба безопасности Украины разоблачила интернет-агитатора, который призывал изменить границы территории Украины в Закарпатье. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Источник:фейсбук СБУ
Спецслужба разоблачила и заблокировала деятельность жителя Закарпатья, который призвал к изменению государственных границ и свержению власти.
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К чему призывал злоумышленник
По предварительным данным, житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призывал людей поддержать отделение Закарпатской области от Украины.
СБУ инициировала лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что в распространяемых текстах были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Что грозит мужчине
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без нее.
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