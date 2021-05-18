У складі ЗСУ в районі Операції Об'єднаних сил викрили колишнього бойовика
Конттрозвідка СБУ викрила колишнього проросійського бойовика у складі Збройних сил України. Він проник в українську армію у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.
Джерело:СБУ
Бойовик серед ЗСУ
Служба безпеки встановила, що у 2014 році чоловік перебував у складі незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території Донбасу. Він "працював" зі зброєю в руках на одному з блокпостів у Слов'янську на Донеччині.
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Там окупант перевіряв документи людей і транспортних засобів. Однак згодом він залишив бойовиків.
Надавши недостовірні дані через військкомат він влаштувався до української армії. Чоловік ніс службу в одній з частин у Донецькій області,
– розповіли у СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили:
- незареєстрований пістолет травматичної дії;
- проросійську символіку.
Зловмиснику повідомили про підозру у створенні не передбачених законом збройних формувань. Наразі триває досудове розслідування.
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