Проросійські бойовики 16 травня обстріляли з вогнеметів село Катеринівка Луганської області. Відомо, що для цього вони використали зброю, яку застосовували під час першої і другої чеченських воєн.

Обстріли Катеринівки російською зброєю

Окупанти відкрили вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка. Обстріли здійснили з реактивного піхотного вогнемета.

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У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 метрів. У місці вибуху заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об'ємом 120 кубометрів.

Такі вогнемети є на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні,

– заявили у штабі ООС.

Там додали, що цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання Росією озброєння та військової техніки на тимчасово окуповану територію. Це відбувається з метою ескалації конфлікту.

Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей Українська сторона СЦКК поінформувала моніторингову місію ОБСЄ.

У штабі ООС наголосили, що Збройні мили України перебувають на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо режиму тиші.

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