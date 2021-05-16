Боевики обстреляли Катериновку из реактивных огнеметов, которые использовали в Чечне
Пророссийские боевики 16 мая обстреляли из огнеметов село Екатериновка Луганской области. Известно, что для этого они использовали оружие, которое применяли во время первой и второй чеченских войн.
Источник:штаб ООС
Обстрелы Катериновки российским оружием
Оккупанты открыли огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Катериновка. Обстрелы осуществили из реактивного пехотного огнемета.
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В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 метров. В месте взрыва заряд боевой части взрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров.
Такие огнеметы есть на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине,
– заявили в штабе ООС.
Там добавили, что этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки Россией вооружения и военной техники на временно оккупированную территорию. Это происходит с целью эскалации конфликта.
Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей украинская сторона СЦКК проинформировала мониторинговую миссию ОБСЕ.
В штабе ООС подчеркнули, что Вооруженные мыли Украины находятся на своих позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по режиму тишины.
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