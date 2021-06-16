О том, что допрос Протасевича состоялся, появились сообщения в пропагандистских СМИ. В них оккупанты ссылаются на самопровозглашенного "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко.

Важно Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Оккупанты допросила Протасевича

Боевики заявили, что получили "достаточные неопровержимые доказательства " причастности Протасевича к "убийствам мирных жителей Донбасса". Они говорят, что допрос позволил "значительно продвинуться в деле". Получается, что так называемые "следователи" ездили в Беларусь и их допустили к задержанному блогеру Протасевичу.

Это при том, что ранее глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявлял, что Минск не получал запросов от оккупантов относительно допроса Протасевича.

Украина требует объяснений

Как заявил спикер МИД Олег Николенко СМИ, Украина потребует от Беларуси объяснений. Поскольку допрос Протасевича самопровозглашенными прокурорами свидетельствует о том, что Беларусь признает их.

Он сообщил, что по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы украинское посольство в Минске обратилось к белорусским властям с требованием предоставить официальные объяснения.

Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток России предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности,

– сказал Кулеба.

Роман Протасевич и война на Донбассе: что известно