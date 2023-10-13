Боевики ХАМАС при вторжении имели подробные карты военных баз Израиля, – WSJ
Источник:WSJ
Боевики террористической группировки ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели подробные карты городов и военных баз.
Издание проанализировало документы, найденные в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков и, собственно, нашли подтверждающие это доказательства.
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Более того, некоторые члены ХАМАС имели при себе тактические руководства с обозначением слабых зон бронетехники израильской армии. Все инструкции написаны на арабском языке и свидетельствуют о высокой степени планирования нападения и значительном масштабе сбора разведданных.
В одном из документов от 15 июня под грифом "совершенно секретно" был написан план проникновения в кибуц Мефальсим. Предполагалось, что две группы из пяти человек и командир должны провести вторжение.
Документ состоит из 14 страниц, включая карты и аэрофотосъемки кибуца. По плану боевики должны были взять заложников "для переговоров". Отметим, что Мефальсим оказался под ударом боевиков 7 октября.
Актуально о ситуации в Израиле
- Израиль заявил, что за минувшую ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 750 военным объектам на севере Сектора Газы. В частности, по подземным туннелям боевиков ХАМАС.
- Армия Израиля дала жителям северной части Газы сутки, чтобы эвакуироваться на юг.
- Число жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль уже пересекло тысячу: 1 300 человек погибли, тысячи человек пострадали.