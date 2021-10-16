Тогда россияне захватили часть Арабатской стрелки, там ситуация была наиболее напряженной. Российские десантники высадились на полуострове Ад и закрепились на Чонгарском полуострове. Это все юг Херсонщины.

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Россиянам не дали продвинуться на север Арабатской стрелки

Эмиль Асанов был одним из тех героев, кто не дал в 2014 году российским военным продвинуться на север Арабатской стрелки. По его словам, россияне днем ​​и ночью вручную копали окопы и строили укрепления.



Эмиль Асанов был свидетелем вторжения россиян на Херсонщину / Фото "Радио Свобода"

Асанов предполагает, что позиции боевиков строили солдаты-срочники российской армии. Впоследствии в окопы заходили бойцы спецопераций. Это было видно по их экипировке, военной технике и вооружению.

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Почему россияне появились на Арабатской стрелке

Все свои силы россияне разместили вокруг газораспределительной станции. Этот объект вроде бы и был причиной их появления на Арабатской стрелке.



Украинцам удалось отстоять территории в 2014 году / Фото из личного архива Сергея Куза

В населенном пункте Стрелковое, что на Арабатской стрелке, российские десантники находились 9 месяцев. В декабре 2015 года они ушли среди ночи. Россияне были на той территории пока не вынесли все оборудование с газораспределительной станции.

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