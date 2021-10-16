Тоді росіяни захопили частину Арабатської стрілки, там ситуація була найбільш напружено. Російські десантники висадились на півострові Ад та закріпились на Чонгарському півострові. Це все південь Херсонщини.

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Росіянам не дали просунутися на північ Арабатської стрілки

Еміль Асанов був одним з тих героїв, хто не дав в 2014 році російським військовим просунутися на північ Арабатської стрілки. За його словами, росіяни вдень та вночі вручну копали окопи та будували укріплення.



Еміль Асанов був свідком вторгення росіян на Херсонщину / Фото "Радіо Свобода"

Асанов припускає, що позиції бойовиків будували солдати-строковики російської армії. Згодом в окопи заходили бійці спецоперацій. Це було видно за їхнім екіпіруванням, військовою технікою та озброєнням.

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Чому росіяни появились на Арабатській стрілі

Усі свої сили росіяни розмістили довкола газорозподільчої станції. Цей об'єкт начебто і був причиною їхньої появи на Арабатській стрілі.



Українцям вдалось відстояти території у 2014 році / Фото з особистого архіву Сергія Куза

У населеному пункті Стрілкове, що на Арабатській стрілці, російські десантники перебували 9 місяців. У грудні 2015 році вони пішли серед ночі. Росіяни були на тій території поки не винесли усе обладнання з газорозподільчої станції.

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